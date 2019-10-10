Кожаниязов Серик Салаватович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1989 год - окончил Кузбасский политехнический институт;



В 2002 году - окончил Кызылординский филиал Евразийского государственного университета имени Л.Н. Гумилева.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1992 годы - инженер-технолог, мастер Кызылординского ремонтно-механического завода;

1992-1994 годы - директор МП «Серик»;

1994-1999 годы - управляющий ИПФ «Арко-инвест»;

1999 год - директор Кызылординского бизнес-центра;

1999-2000 годы - директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка при акиме Кызылординской области;

2000-2001 годы - региональный менеджер по Кызылординской области ЗАО «ОНПФ «Сеним»;

2001-2004 годы - заведующий отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области;

2005 - 2007 годы - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области;

2007- 2008 годы - аким города Кызылорды;

2008 - 2009 годы - главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

2009-2012 годы - заместитель заведующего отделом организационный работы и территориального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

2012 - 2014 годы - заведующий Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

С мая 2014 года - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур".

Семья: женат, имеет троих детей.