Кожамжаров Кайрат Пернешович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Ленинградский государственный университет имени А. Жданова.



Генерал-майор финансовой полиции;



ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1995 годы - служба в органах прокуратуры;

1995-1998 годы - служба в таможенных органах;

1999-2012 годы - служба в органах финансовой полиции;

В 2001 году - начальник управления расследований агентства;

2002-2004 годы - заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по городу Алматы;

2004-2007 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Актюбинской области;

2007-2008 годы - заместитель председателя агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

2008-2012 годы - председатель агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);

2012-2013 годы - аким Акмолинской области;

2013-2014 годы - секретарь Совета Безопасности РК;

С августа 2014 года - председатель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции;

С 4 мая 2015 года по 11 декабря 2015 года - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

С 11 декабря 2015 года - председатель Национального бюро по противодействию коррупции министерства по делам государственной службы;

С 13 сентября 2016 года - назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 11 декабря 2017 года по 18 марта 2019 года - Генеральный прокурор РК.

С 19 марта 2019 года - Депутат Сената Парламента РК.



