Кожамжаров Кайрат Пернешович
Депутат Сената Парламента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Ленинградский государственный университет имени А. Жданова.
Генерал-майор финансовой полиции;
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987-1995 годы - служба в органах прокуратуры;
1995-1998 годы - служба в таможенных органах;
1999-2012 годы - служба в органах финансовой полиции;
В 2001 году - начальник управления расследований агентства;
2002-2004 годы - заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по городу Алматы;
2004-2007 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Актюбинской области;
2007-2008 годы - заместитель председателя агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);
2008-2012 годы - председатель агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
2012-2013 годы - аким Акмолинской области;
2013-2014 годы - секретарь Совета Безопасности РК;
С августа 2014 года - председатель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции;
С 4 мая 2015 года по 11 декабря 2015 года - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
С 11 декабря 2015 года - председатель Национального бюро по противодействию коррупции министерства по делам государственной службы;
С 13 сентября 2016 года - назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 11 декабря 2017 года по 18 марта 2019 года - Генеральный прокурор РК.
С 19 марта 2019 года - Депутат Сената Парламента РК.