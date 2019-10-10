Кожахметов Жанат Муратович
Ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист-международник.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2002 годы - главный специалист Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;
2002-2004 годы - эксперт, старший эксперт центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан;
2004-2005 годы - советник президента АО «Центр инжиниринга и трансферта технологии»;
2005-2007 годы - заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2007-2008 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд науки»;
2008-2010 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;
2010-2014 годы - государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
С февраля по август 2014 года - ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей;
С августа 2014 года по январь 2015 года - советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан»;
С 28 января 2015 года по 17 мая 2016 года- руководитель центрального аппарата партии «Нур Отан»;
С мая 2016 года - ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций РК.
Награжден:
Орденом «Құрмет»;
Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».