Кожахметов Жанат Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист-международник.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2002 годы - главный специалист Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

2002-2004 годы - эксперт, старший эксперт центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2005 годы - советник президента АО «Центр инжиниринга и трансферта технологии»;

2005-2007 годы - заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2007-2008 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд науки»;

2008-2010 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;

2010-2014 годы - государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

С февраля по август 2014 года - ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей;

С августа 2014 года по январь 2015 года - советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан»;

С 28 января 2015 года по 17 мая 2016 года- руководитель центрального аппарата партии «Нур Отан»;

С мая 2016 года - ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций РК.

Награжден:

Орденом «Құрмет»;

Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».