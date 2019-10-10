Кожахметов Куат Бакирович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления, факультет бизнеса и менеджмента.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994-1995 годы - ведущий экономист отдела финансового анализа Управления регулирования банковской деятельности Департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;
1995-1996 годы - главный экономист отдела нормативного регулирования Управления банковской деятельности Департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;
1996-1998 годы - начальник отдела инспектирования Управления банковского надзора № 2, заместитель начальника управления банковского надзора № 1 Департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;
1998-1999 годы - начальник Управления методологии и анализа Департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;
1999-2001 годы - директор Департамента по работе с персоналом Национального банка Республики Казахстан;
2001-2004 годы заместитель председателя Правления АО «Цеснабанк» (Астана);
2004-2007 годы - председатель правления АО «Цеснабанк» (Астана);
2007-2008 годы - председатель совета директоров АО «Цеснабанк» (Астана);
2007-2008 годы - председатель правления АО «Корпорация «Цесна»;
2008-2011 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
2011-2015 годы - исполняющий обязанности председателя, председатель Комитета по финансовому надзору Национального Банка Республики Казахстан, Председатель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;
С декабря 2015 года - распоряжением Главы государства освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан.