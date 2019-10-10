Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2007 году окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр и магистр Международного права;

Чешский государственный университет общественных наук, магистр экономики и менеджмента.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2006 годы - прошел путь от начальника отдела до исполнительного директора в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;

2006-2008 годы - представитель ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» в Чехии;

С июля по октябрь 2008 года - начальник Управления организационной, методической и воспитательной работы Департамента воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2008-2010 годы - заместитель директора Департамента молодежной политики и воспитательной работы Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2010-2014 годы - директор Департамента молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С декабря 2014 года - руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С 23 октября 2017 года по 17 апреля 2019 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области

С 17 апреля 2019 года - Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК

Награжден орденом «Курмет», медалью «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».