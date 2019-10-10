Кожагапанов Ерлан Токтарханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет;

В 1999 году - Алматинский государственный университет им. Абая;

В 2006 году - Российскую Таможенную академию Государственного Таможенного комитета РФ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-1998 годы - помощник первого заместителя генерального директора республиканского предприятия Министерства транспорта и коммуникации РК;

С мая по ноябрь1998 года – начальник финансово-экономического управления комитета налоговой полиции Мин.финансов РК;

1998 – 2002 годы - начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области министерства финансов РК;

С июля по октябрь 2002 года - начальник таможенного управления по Жамбылской области Министерства государственных доходов РК;

2002 – 2003 годы – начальник таможенного управления по г.Алматы Агентства таможенного контролю РК;

2003 – 2006 годы – начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК;

2006-2007 годы - аким района «Алматы» г.Астаны;

2007-2013 годы — заместитель акима г. Астана (по ЖКХ);

С января по ноябрь 2013 года - председатель Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры;

С 2013 по 2016 годы — работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.



С июля по ноябрь 2015 года - генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» по совместительству.

С 2016 по 2017 годы — занимал должность советника премьер-министра РК.

С 15 ноября 2017 года - Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан

С 19 августа 2019 года - заместитель акима Алматы.

Награжден орденом «Айбын» 2 степени, 3 медалями.