Кожагапанов Ерлан Токтарханович
Заместитель акима Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет;
В 1999 году - Алматинский государственный университет им. Абая;
В 2006 году - Российскую Таможенную академию Государственного Таможенного комитета РФ.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1997-1998 годы - помощник первого заместителя генерального директора
республиканского предприятия Министерства транспорта и коммуникации РК;
С мая по ноябрь1998 года – начальник финансово-экономического управления комитета налоговой полиции Мин.финансов РК;
1998 – 2002 годы - начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области министерства финансов РК;
С июля по октябрь 2002 года - начальник таможенного управления по Жамбылской области Министерства государственных доходов РК;
2002 – 2003 годы – начальник таможенного управления по г.Алматы Агентства таможенного контролю РК;
2003 – 2006 годы – начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК;
2006-2007 годы - аким района «Алматы» г.Астаны;
2007-2013 годы — заместитель акима г. Астана (по ЖКХ);
С января по ноябрь 2013 года - председатель Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры;
С 2013 по 2016 годы — работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.
С июля по ноябрь 2015 года - генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» по совместительству.
С 2016 по 2017 годы — занимал должность советника премьер-министра РК.
С 15 ноября 2017 года - Вице-министр культуры и спорта Республики КазахстанС 19 августа 2019 года - заместитель акима Алматы.
Награжден орденом «Айбын» 2 степени, 3 медалями.