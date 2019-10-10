Кожаев Марат Шадетканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР;

В 2001 году окончил Академию МВД Республики Казахстан , по специальности юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1985 годы - милиционер изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области;

1985-1989 годы - слушатель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР;

1989-1996 годы - следователь Илийского, Каскеленского районов управления внутренних дел Алматинской области;

1996-1997 годы - старший следователь, начальник отдела управления Государственного следственного комитета по Алматинской области. Начальник отдела по расследованию тяжких преступлений следственной службы управления внутренних дел Алматинской области;

В 1997 году - начальник отдела следственной службы управления внутренних дел Алматинской области;

1997-2001 годы - заместитель начальника следственной службы Восточного управления внутренних дел на транспорте;

2001-2004 годы - заместитель начальника следственного управления, начальник управления дознания, начальник следственного управления городского управления внутренних дел города Алматы;

2004-2007 годы - заместитель начальника Департамента внутренних дел города Алматы;

2007-2009 годы - заместитель начальника Департамента (ведающий вопросами следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы;

2009-2012 годы - заместитель начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области;

2012-2014 годы - председатель следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С сентября 2014 по декабрь 2017 года - начальник Департамента внутренних дел Павлодарской области.

С декабря 2017 года - начальник Департамента внутренних дел г. Астаны.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: медаль «За безупречную службу 3 степени», нагрудный знак «Заслуженный работник МВД».





