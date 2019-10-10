Койшыбаев Галымжан Тельманович
Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
В 1994 году - аспирантуру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Кандидат философских наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994-2004 годы – референт, атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;
2004-2006 годы – главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С 2008 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике;
С 2009 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству;
2012-2016 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству;
С марта 2016 года по 18 сентября 2019 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
С 18 сентября 2019 года - руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.