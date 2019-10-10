Койшыбаев Галымжан Тельманович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

В 1994 году - аспирантуру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Кандидат философских наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-2004 годы – референт, атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;

2004-2006 годы – главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2006-2008 годы – посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 2008 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике;

С 2009 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству;

2012-2016 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству;

С марта 2016 года по 18 сентября 2019 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 18 сентября 2019 года - руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

