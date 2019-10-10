Койбаков Талгат Мамыртаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище;

В 2002 году - Военную академию Вооруженных Сил РК (заочно);

В 2011 году - с отличием окончил Военную академию ГШ ВС РФ.



Звание - Генерал-майор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Офицерскую службу начал командиром взвода в Южной группе войск.

1989-1992 годы - командир взвода Туркестанского военного округа;

1992-2000 годы – служба на различных офицерских должностях в Республиканской гвардии;

2000-2001 годы – заместитель командира мотострелковой дивизии;

2001-2002 годы – командир отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;

2002-2005 годы – командир мотострелковой дивизии;

2005-2006 годы - заместитель начальника управления боевой подготовки Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан;

2006-2007 годы - первый заместитель командующего войсками Регионального командования-начальник штаба управления командующего регионального командования «Астана»;

С сентября по ноябрь 2007 года - заместитель командующего войсками Регионального командования-начальник штаба управления командующего регионального командования «Юг»;

2007-2009 годы - первый заместитель командующего войсками Регионального командования-начальник штаба управления командующего регионального командования «Юг»;

2009-2011 годы - слушатель Военной академии ГШ ВС РФ;

2011-2012 годы - начальник Департамента боевой подготовки и службы войск КНШ МО РК;

2012-2016 годы - командующий войсками Регионального командования «Юг».

Награжден медалями «Астана», 3 юбилейных и за выслугу лет.

Фото с сайта mod.ast.kz



