Койбаков Талгат Мамыртаевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище;
В 2002 году - Военную академию Вооруженных Сил РК (заочно);
В 2011 году - с отличием окончил Военную академию ГШ ВС
РФ.
Звание - Генерал-майор.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Офицерскую службу начал командиром взвода в Южной группе войск.
1989-1992 годы - командир взвода Туркестанского военного округа;
1992-2000 годы – служба на различных офицерских должностях в Республиканской гвардии;
2000-2001 годы – заместитель командира мотострелковой дивизии;
2001-2002 годы – командир отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;
2002-2005 годы – командир мотострелковой дивизии;
2005-2006 годы - заместитель начальника управления боевой подготовки Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан;
2006-2007 годы - первый заместитель командующего войсками Регионального командования-начальник штаба управления командующего регионального командования «Астана»;
С сентября по ноябрь 2007 года - заместитель командующего войсками Регионального командования-начальник штаба управления командующего регионального командования «Юг»;
2007-2009 годы - первый заместитель командующего войсками Регионального командования-начальник штаба управления командующего регионального командования «Юг»;
2009-2011 годы - слушатель Военной академии ГШ ВС РФ;
2011-2012 годы - начальник Департамента боевой подготовки и службы войск КНШ МО РК;
2012-2016 годы - командующий войсками Регионального командования «Юг».
Награжден медалями «Астана», 3 юбилейных и за выслугу лет.
Фото с сайта mod.ast.kz