Койбагаров Ерлан Алыханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Карагандинский филиал Гуманитарного института им. Д. А. Кунаева по специальности «Правоведение»;

В 2000 году окончил юридический институт «Фемида» по специальности «Правоведение»;

В 2010 году Атырауский институт нефти и газа по специальности «Экономист»;

В 2013 году Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина по специальности «Управление нефтегазовым бизнесом» («МВА Сonstructor»).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин юридического института «Фемида»;

2002 - 2005 годы работал юрисконсультом юридического отдела, юрисконсульт отдела производственного обеспечения – руководитель группы недвижимости Карагандинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком»;

2005 - 2006 годы занимал должность главного специалиста отдела правового обеспечения и контроля над исполнением хозяйственных договоров АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы»;

В 2006 году - юрисконсульт АО «Алма-ТВ»;

2006 - 2008 годы - начальник Службы сопровождения контрактов АО «КаzTransCom»;

2008 - 2009 годы – заместитель директора Департамента поставок нефтепродуктов АО «Торговый дом КазМунайГаз»;

2009 - 2011 годы – директор Департамента поставок нефтепродуктов, Управляющий директор АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»;

2011-2012 годы – исполняющий обязанности управляющего директора по экспорту и логистике, управляющий директор по внутреннему рынку, директор департамента маркетинга нефтепродуктов АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг»;

2012-2013 годы - заместитель генерального директора по маркетингу АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»;

2013-2014 годы - коммерческий директор АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг»;

С 2014 года - заместитель генерального директора по маркетингу АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг»;

С мая 2014 года - член правления АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг».



