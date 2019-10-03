Коваленко Сергей Юрьевич

Окончил Днепропетровский Национальный Университет по двум специальностям: "Физика" и "Банковское дело", Днепропетровский Институт Экономики и Права по специальности "Маркетинг", Международный Институт Менеджмента (Киев).



Профессиональный менеджер с опытом работы в области маркетинга и продаж более 14 лет. Специализируется на разработке и внедрении маркетинговых стратегий, систем продаж/дистрибуции, выведении на рынок новых брендов. В течение трудовой деятельности успешно реализовал ряд проектов по выведению торговых марок на рынок и завоеванию ими лидерских позиций.



C 2002-го по 2012-й год работал Директором по маркетингу и продажам в компании "ЗИП" (Украина);

с 2012-го по 2013-й год АКБ "ИНДУИСТРИАЛБАНК" Директором по маркетингу;

с 2014-го года - Директором по развитию в компании "Новая почта";

С 2015-го года - Управляющий Директор АО "АТФБанк";

С 11 августа 2016 г. – Исполнительный директор, член Правления АО "АТФБанк";

С 21 апреля 2017 г. - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО "АТФБанк";

С 15 апреля 2019 г. – Председатель Правления АО "АТФБанк".