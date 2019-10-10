Котенев Артур Эдуардович
Внештатный советник председателя правления НПП
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Высшую школу права «Адилет», юрист-правовед;
Аспирантуру Казахского государственного аграрного университета.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2001 годы – волонтер при аппарате акима города Алматы;
2001-2002 годы – юрист компании ТОО «ЦентрСтрой»;
2002-2008 годы – заместитель директора ТОО «ЦентрСтрой»;
Занимает должность генерального директора группы компаний «Жалайыр».
С июля 2013 года - руководитель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. Председатель Общественного фонда «Будущее в руках молодежи»;
С 2012 года депутат маслихата города Алматы 5-го созыва;
2014-2015 годы - директор палаты предпринимателей города Алматы;
С 25 мая 2015 года - внештатный советник председателя правления НПП.