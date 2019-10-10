Котенев Артур Эдуардович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Высшую школу права «Адилет», юрист-правовед;

Аспирантуру Казахского государственного аграрного университета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2001 годы – волонтер при аппарате акима города Алматы;

2001-2002 годы – юрист компании ТОО «ЦентрСтрой»;

2002-2008 годы – заместитель директора ТОО «ЦентрСтрой»;

Занимает должность генерального директора группы компаний «Жалайыр».

С июля 2013 года - руководитель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. Председатель Общественного фонда «Будущее в руках молодежи»;

С 2012 года депутат маслихата города Алматы 5-го созыва;

2014-2015 годы - директор палаты предпринимателей города Алматы;

С 25 мая 2015 года - внештатный советник председателя правления НПП.