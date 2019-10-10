Костян Александр Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский Государственный Университет им. С.М.Кирова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2001 годы – работал в ОАО «Темiрбанк» г. Алматы, был заместителем начальника Юридического отдела, начальником управления кредитования, начальником управления торгового финансирования – заместителем директора департамента кредитования;

2001-2002 годы - начальник отдела перспективного развития в ОАО «Агро-Инвест» г. Алматы;

2002-2007 годы - начальник управления кредитных операций, управляющий директор – директор департамента корпоративных отношений - член правления в АО «Евразийский банк» г. Алматы;

2008-2009 годы - возглавлял представительство ОАО Банк ВТБ в Республике Казахстан в Группе ВТБ.

2009-2010 годы - председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);

2010-2015 годы - первый заместитель председателя правления - член правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);

С 22 июня 2015 года - председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).







