Кошмаганбетов Тилек Жеткизгенулы
Заместитель акима по вопросам развития предпринимательства и сельского хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2006 годы — охранник, водитель, специалист
кредитного отдела, главный специалист отдела гарантирования, менеджер
кредитного отдела АО «Нефтебанк»;
2006 — 2007 годы — директор ТОО «ТМ-2006»;
2007 год — исполняющий обязанности главного специалиста отдела предпринимательства Мангистауского района;
2007-2008 годы — главный специалист отдела предпринимательства Мангистауского района;
2009 год — исполняющий обязанности начальника отдела предпринимательства Мангистауского района;
2009-2010 года — начальник отдела предпринимательства Мангистауского района;
2010-2012 годы — заместитель начальника финансового управления Мангистауской области;
2012-2015 годы — заместитель акима Жанаозена;
С 1 октября 2015 года заместитель акима Актау.
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