Кошмаганбетов Тилек Жеткизгенулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее



ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2006 годы — охранник, водитель, специалист кредитного отдела, главный специалист отдела гарантирования, менеджер кредитного отдела АО «Нефтебанк»;

2006 — 2007 годы — директор ТОО «ТМ-2006»;

2007 год — исполняющий обязанности главного специалиста отдела предпринимательства Мангистауского района;

2007-2008 годы — главный специалист отдела предпринимательства Мангистауского района;

2009 год — исполняющий обязанности начальника отдела предпринимательства Мангистауского района;

2009-2010 года — начальник отдела предпринимательства Мангистауского района;

2010-2012 годы — заместитель начальника финансового управления Мангистауской области;

2012-2015 годы — заместитель акима Жанаозена;

С 1 октября 2015 года заместитель акима Актау.

Источник фото: lada.kz

