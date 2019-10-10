Кошербаев Ермек Беделбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке;

1993 год - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1988 по 1989 год - помощник министра иностранных дел Казахской ССР.

С 1989 по 1990 год - первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР.

С 1990 по 1991 год - первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР.

С мая по август 1993 года - первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1993 по 1994 год - первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан; заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 год - консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан.

С 1996 по 1997 год - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, г. Берн Швейцарская Конфедерация.

С 1997 по 1999 год - помощник премьер-министра Республики Казахстан.

С 2000 по 2001 год - руководитель пресс-службы закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

С 2001 по 2002 год - руководитель аппарата закрытого акционерного общества Национальная компания «Транспорт Нефти и Газа».

С 2002 по 2003 год - руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2003 по 2004 год - генеральный директор акционерного общества «Рауан Медиа Групп».

С 2004 по 2005 год - руководитель аппарата президента акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2005 по 2006 год - первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

С 2006 по 2009 год - руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»; исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnerqy, г. Астана; генеральный директор акционерного общества «Рауан Медиа Групп», г. Астана.

С 2009 по 2010 год - председатель правления акционерного общества Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», г. Семей.

С 2010 по 2012 год - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2012 по 2014 год - первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

С 2014 по 2018 год - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 год - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 16 января 2019 года - Заместитель министра иностранных дел РК