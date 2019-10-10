Кощанова Жанаркуль Тогузбаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, факультет международных отношений, отделение международного права. Специальность юрист - международник.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997–2001 годы - главный специалист Управления международного права, заместитель начальника Управления законодательства, заместитель директора Департамента законодательства данного ведомства.

2001-2002 годы - главный эксперт сектора законодательства Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан;

2002-2003 годы - директор Департамента Законодательства, заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан;

В 2003 году - советник генерального директора Института экономических исследований МЭБП Республики Казахстан;

2003-2004 годы - директор Юридического Департамента АО «Национальный инновационный фонд»;

2004–2006 годы - советник председателя правления по правовым вопросам АО «Центр маркетингово-аналитических исследований»;

2006-2007 годы - директор Юридического Департамента АО «Фонд устойчивого развития «Казына»;

2007-2009 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд поддержки малого предпринимательства «Даму»;

2009-2012 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»;

2012-2015 годы - корпоративный секретарь АО «Банк развития РК»;

2015-2016 годы - советник генерального директора АО «Резервный Центр НБК Q-BRO»;

С 15 апреля 2016 года - управляющий директор - член правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Фото с сайта zerde.gov.kz