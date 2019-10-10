Косаков Нурлан Атабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Начинал карьеру в АО «Эксимбанк» с должности ведущего специалиста Департамента консультации по инвестициям;

1997-2009 годы - прошел путь от ведущего специалиста кредитного Управления коммерческого департамента до Управляющего директора, члена Правления Алматинского торгово-финансового банка (позднее – АО «АТФБанк»);

2009-2011 годы - вице-президент, президент АО «АТФ Лизинг», (позднее – АО «Nova Лизинг»);

2011-2013 годы - Управляющий директор АО «Банк Kassa Nova»;

2013-2016 годы - председатель правления АО «Банк Kassa Nova» и член Совета директоров АО «Банк Kassa Nova»;

С 21 декабря 2016 года - советник председателя правления АО «Банк Kassa Nova».

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