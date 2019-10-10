Коржова Наталья Артемовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 годуокончила Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности«экономист, финансы и кредит». Доктор экономических наук, тема диссертации: «Реформирование государственного пенсионного страхования в странах с переходной экономикой»(1999).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1975 год — рабочая Алма-Атинского табачного комбината;

1979−1996 годы — экономист, старший экономист, начальник отдела, начальник управления Министерства финансов Республики Казахстан;

1996−1999 годы — начальник департамента социальной сферы Министерства финансов Республики Казахстан; министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

1999−2002 годы — вице-министр финансов Республики Казахстан;

2002−2006 годы — первый вице-министр, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

2006−2007 годы — министр финансов Республики Казахстан;

2008−2017 годы — ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан;

15 июля 2017 года - руководитель Сетевого финансового института

Прочие должности: Член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан(1997−2003); Член Национального совета по устойчивому развитию Республики Казахстан(1997−1998); Председатель совета директоров ЗАО«ГНПФ»(2001−2002); Член совета директоров АО «Национальный инновационный фонд»(2004−2005); Член совета директоров АО «Холдинг«Самрук», АО «ФУР«Казына», АО «НХ «КазАгро», АО «ННТХ«Самгау»(09.2007−03.2008); Президент Федерации женского футбола и мини-футбола Республики Казахстан.

Награды: Орден«Курмет»(2001), «Парасат»(2009), «Барыс» ІІІ степени(12.2016);