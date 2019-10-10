Копов Андрей Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Высшую школу права «Адилет» по специальности «правоведение».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1998 годы - юрист в юридической компании. Юрист в РГП «Государственный Реабилитационный Банк Республики Казахстан». Начальник юридического департамента РГП «Государственный Реабилитационный Банк Республики Казахстан»;

1999-2003 годы - АО «Страховая Компания «Казкоммерц Полис»;

2003-2007 годы - юрист, главный андеррайтер, исполнительный директор АО «Страховая компания Евразия»;

В 2009 году - директор Департамента корпоративных продаж АО «Страховая компания «Коммеск-Омир»;

2009-2011 годы - первый заместитель председателя правления АО «Страховая компания AMANAT INSURANCE»;

2011-2013 годы - заместитель председателя правления АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование»;

2013-2015 годы - первый заместитель председателя правления АО «Страховая компания «Альянс Полис»;

С декабря 2015 года - страховой омбудсман Казахстана.

Награжден Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

Фото с сайта insurance-ombudsman.kz



