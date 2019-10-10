Копов Андрей Викторович
Страховой омбудсман Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году окончил Высшую школу права «Адилет»
по специальности «правоведение».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-1998 годы - юрист в юридической
компании. Юрист в РГП «Государственный Реабилитационный Банк Республики
Казахстан». Начальник юридического департамента РГП «Государственный
Реабилитационный Банк Республики Казахстан»;
1999-2003 годы - АО «Страховая Компания «Казкоммерц Полис»;
2003-2007 годы - юрист, главный андеррайтер, исполнительный директор АО «Страховая компания Евразия»;
В 2009 году - директор Департамента корпоративных продаж АО «Страховая компания «Коммеск-Омир»;
2009-2011 годы - первый заместитель председателя правления АО «Страховая компания AMANAT INSURANCE»;
2011-2013 годы - заместитель председателя правления АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование»;
2013-2015 годы - первый заместитель председателя правления АО «Страховая компания «Альянс Полис»;
С декабря 2015 года - страховой омбудсман Казахстана.
Награжден Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».
Фото с сайта insurance-ombudsman.kz