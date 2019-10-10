Конысбаева Бибигул Тишановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Акмолинский техникум экономики и финансов (экономист);

Академию труда и социальных отношений (финансист).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1996 годы – старший экономист в отделе финансов Чингирлауского района;

1996-2005 годы – экономист, старший специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела в Управлении финансов ЗКО;

2005-2008 годы – руководитель отдела в Департаменте финансов ЗКО;

2008-2011 годы - руководитель отдела в Управлении финансов ЗКО;

2011-2012 годы – руководитель отдела в Управлении экономики и бюджетного планирования ЗКО;

2012-2015 годы – заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО;

2015-.2016 годы – руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО;

С 05 апреля 2016 года – заместитель акима ЗКО, будет отвечать за вопросы финансов и экономики.

Фото с сайта bko.gov.kz