Конуров Айкын Ойратович
Депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
Имеет два высших образования
Кокшетауский государственный университет («преподаватель русского языка в школах с нерусским языком обучения», 1998 г.),
Карагандинская юридическая академия «Фемида» («юрист-правовед», 2006 г.).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1989 году по окончании средней школы слесарем ТО автобазы Куйбышевского райсельхозуправления.
С 2004 по 2011 год — руководитель ТОО «News Print» (выпуск газеты «Московский комсомолец в Казахстане»).
В 2004 году вошел в состав Оргкомитета по созданию КНПК.
В 2005—2006 годы — второй секретарь горкома г. Алматы.
С момента регистрации партии по настоящее время — руководитель аппарата ЦК КНПК.
С 2008 года — член Бюро ЦК КНПК.
На выборах в мажилис Парламента РК 2004 и 2007 годых — кандидат в депутаты от КНПК. На выборах 2007 и 2011 гг. — заместитель руководителя республиканского предвыборного Штаба КНПК.
С 2012 года — депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва. Член комитета по аграрным вопросам.
С 2016 года депутат — мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва. Член комитета по аграрным вопросам.С 17 сентября 2018 года - руководитель фракции «Народные коммунисты»