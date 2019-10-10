Конуров Айкын Ойратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет два высших образования

Кокшетауский государственный университет («преподаватель русского языка в школах с нерусским языком обучения», 1998 г.),

Карагандинская юридическая академия «Фемида» («юрист-правовед», 2006 г.).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1989 году по окончании средней школы слесарем ТО автобазы Куйбышевского райсельхозуправления.

С 2004 по 2011 год — руководитель ТОО «News Print» (выпуск газеты «Московский комсомолец в Казахстане»).

В 2004 году вошел в состав Оргкомитета по созданию КНПК.

В 2005—2006 годы — второй секретарь горкома г. Алматы.

С момента регистрации партии по настоящее время — руководитель аппарата ЦК КНПК.

С 2008 года — член Бюро ЦК КНПК.

На выборах в мажилис Парламента РК 2004 и 2007 годых — кандидат в депутаты от КНПК. На выборах 2007 и 2011 гг. — заместитель руководителя республиканского предвыборного Штаба КНПК.

С 2012 года — депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва. Член комитета по аграрным вопросам.

С 2016 года депутат — мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва. Член комитета по аграрным вопросам.

С 17 сентября 2018 года - руководитель фракции «Народные коммунисты»