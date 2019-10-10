Коновалов Сергей Алексеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Семипалатинский государственный университет «Семей».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1993 году. С 1998 по 2000 год — работал младшим научным сотрудником и старшим лаборантом Института философии и политологии Национальной Академии наук РК.

С 2000 по 2002 год — главный специалист Департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, главный эксперт Секретариата Совета Безопасности РК.

С 2002 по 2008 год — работал в структуре Администрации Президента РК. Занимал должности главного эксперта Отдела внутренней политики, заведующего сектора, главного инспектора Информационно-аналитического центра.

С 2008 по 2016 год — консультант, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С 2016 по 2018 год — заведующий сектором Секретариата Совета Безопасности РК.

С марта по сентябрь 2018 года — заместитель заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности РК.

С 2018 по 2019 годы - вице-министр общественного развития Республики Казахстан