Конирбаев Баян
Руководитель управления цифровизации Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2008 году окончил Алматинский университет энергетики и связи. Является
выпускником таких зарубежных вузов, как Университет Цинхуа (Китай),
Швейцарской бизнес-академии (Швейцария), Массачусетского
технологического института (США).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2009 году представителем в Китае медицинской компании «Сункар». В разные годы работал в компаниях КНР, США.
С июня до октября 2018 года работал главным менеджером департамента продаж АО «НАК «Казатомпром».
С 2018 по 2019 год - занимал пост директора департамента трансформации бизнеса АО «НАК «Казатомпром».
С сентября 2019 года - руководитель управления цифровизации Алматы.