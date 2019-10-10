Конирбаев Баян

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2008 году окончил Алматинский университет энергетики и связи. Является выпускником таких зарубежных вузов, как Университет Цинхуа (Китай), Швейцарской бизнес-академии (Швейцария), Массачусетского технологического института (США).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2009 году представителем в Китае медицинской компании «Сункар». В разные годы работал в компаниях КНР, США.

С июня до октября 2018 года работал главным менеджером департамента продаж АО «НАК «Казатомпром».

С 2018 по 2019 год - занимал пост директора департамента трансформации бизнеса АО «НАК «Казатомпром».

С сентября 2019 года - руководитель управления цифровизации Алматы.