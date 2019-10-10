Комекбаев Али Амантаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-механик;

В 1995-1996 годах - НВШГУ;

В 2000 году заочно окончил Высшую школу права «Адилет», юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1978-1979 годы - кочегар, резчик, полуавтоматчик, грузчик;

1988-1995 годы - лаборант КазХТИ, аспирант Московского авиационно-технологического института, механик проектно-строительного предприятия;

1996-1998 годы - специалист аппарата Акима г.Шымкент;

1998-1999 годы - главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам;

1999-2004 годы - главный специалист, зам. начальника Управления по гор. Астане, директор департамента правового обеспечения государственной службы;

2004-2014 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С октября 2014 года распоряжением главы государства освобожден от должности заместителя председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.