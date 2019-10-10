Кокрекбаев Карим Насбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта (1983), инженер путей сообщения. Кандидат экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1975 году помощником машиниста локомотивного депо станции Чу.

С 1980 по 1986 годы – помощник начальника службы локомотивного хозяйства, диспетчер Алма-Атинского отделения железной дороги, составитель поездов, секретарь комитета комсомола локомотивного депо стануии Чу, секретарь Чуйского ГК ЛКСМК.

С 1986 по 1995 годы – заместитель начальника станции Сары-Озек, начальник станции Алма-Ата-2, начальник отдела перевозок – заместитель начальника Алма-Атинской железной дороги.

С 1995 по 1997 годы – заместитель генерального директора, генеральный директор ДГП «Алматыжелдорэкспедиция» Алматинской ЖД, начальник главного управления грузовой и коммерческой работы РГП «Казакстан Темiр жолы».

В 1997-1998 годы – начальник Алматинской железной дороги, генеральный директор РГП «Международный аэропорт «Астана».

В 1998-1999 годы – вице-президент общественного фонда «Еркин-Комек».

В 1999-2000 годы – аким Мойынкумского района.

В 2000-2001 годы – вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

В 2001-2002 годы – генеральный директор компании «Air Kazakhstan Tour».

С 2002 по 2008 годы – вице-президент, управляющий директор, главный инженер АО «НК «Казакстан Темiр жолы».

В 2008-2009 годы – заместитель акима Жамбылской области.

С декабря 2009 по декабрь 2013 года был первым заместителем акима Жамбылской области.

С декабря 2013 года - январь 2018 года - аким Жамбылской области.

7 февраля 2018 года назначен послом Казахстана в Кыргызстане

Семья: жена – Кисанова Гульбахыт Омаровна, дети – Марлен (1978 г.р.), Молдир (1982 г.р.), Самал (1986 г.р), Меруерт (1992 г.р).