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Кочетов Евгений Дмитриевич

Кочетов Евгений Дмитриевич

Заместитель директора Института стратегическиx инициатив партии «Нур Отан»

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности«финансы и кредит», Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Магистр экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2009 по 2013 год работал в должностях эксперта, консультанта в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП«Нур Отан».

В 2013 — 2014 годы — руководитель подразделения Девелопмента, АО «Корпорация«Цесна».

С 2014 по 2016 год — управляющий директор, ТОО«Kazakhstan Real Estate Group».

С 1 октября 2016 по 12 мая 2017 года занимал должность Директора РГУ«Служба Центральных Коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2009 года экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты«Литер», делового издания«Капитал».

С 2015 года автор колонки«Экономика казахстанца» интернет-журнала«Власть», а также колумнист информационно-аналитического портала«Информбюро».

С 2017 по 2018 годы — председатель правления АО «Казконтент».



Автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики. Автор книги«Слова, которые изменили Казахстан». Награжден благодарностью президента Республики Казахстан.

Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.



Кочетов Евгений Дмитриевич
Кочетов Евгений Дмитриевич
Заместитель директора Института стратегическиx инициатив партии «Нур Отан»
Персональная справка