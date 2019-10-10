Кочетов Евгений Дмитриевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности«финансы и кредит», Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Магистр экономики.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2009 по 2013 год работал в должностях эксперта, консультанта в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП«Нур Отан».

В 2013 — 2014 годы — руководитель подразделения Девелопмента, АО «Корпорация«Цесна».

С 2014 по 2016 год — управляющий директор, ТОО«Kazakhstan Real Estate Group».

С 1 октября 2016 по 12 мая 2017 года занимал должность Директора РГУ«Служба Центральных Коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2009 года экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты«Литер», делового издания«Капитал».

С 2015 года автор колонки«Экономика казахстанца» интернет-журнала«Власть», а также колумнист информационно-аналитического портала«Информбюро».

С 2017 по 2018 годы — председатель правления АО «Казконтент».





Автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики. Автор книги«Слова, которые изменили Казахстан». Награжден благодарностью президента Республики Казахстан.

Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.