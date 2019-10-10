Кочетов Евгений Дмитриевич
Заместитель директора Института стратегическиx инициатив партии «Нур Отан»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности«финансы и кредит», Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Магистр экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2009 по 2013 год работал в должностях эксперта, консультанта в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП«Нур Отан».
В 2013 — 2014 годы — руководитель подразделения Девелопмента, АО «Корпорация«Цесна».
С 2014 по 2016 год — управляющий директор, ТОО«Kazakhstan Real Estate Group».
С 1 октября 2016 по 12 мая 2017 года занимал должность Директора РГУ«Служба Центральных Коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК.
С 2009 года экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты«Литер», делового издания«Капитал».
С 2015 года автор колонки«Экономика казахстанца» интернет-журнала«Власть», а также колумнист информационно-аналитического портала«Информбюро».
С 2017 по 2018 годы — председатель правления АО «Казконтент».
Автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики. Автор книги«Слова, которые изменили Казахстан». Награжден благодарностью президента Республики Казахстан.
Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.