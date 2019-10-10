Кобландин Калижан Женисбекулы
Начальник местной полицейской службы Кызылординской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Таразский государственный университет им М. Дулати;
В 2006-м – Академию управления МВД России.
Имеет специальности юриста, менеджера государственного и муниципального управления.
Подполковник полиции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2002 году оперуполномоченным отдела экономической безопасности управления внутренних дел Западно-Казахстанской области;
2010-2014 годы – начальник Тупкараганского РОВД Мангистауской области, начальник отдела по руководству линейными полицейскими пунктами управления административной полиции департамента внутренних дел на транспорте, начальник Тасбогетского отдела полиции УВД города Кызылорда;
2014-2015 годы – начальник Жалагашского районного отдела внутренних дел;
С 5 января 2016 года - начальник местной полицейской службы Кызылординской области.Фото с сайта dixinews.kz