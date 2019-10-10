Кобландин Калижан Женисбекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Таразский государственный университет им М. Дулати;

В 2006-м – Академию управления МВД России.

Имеет специальности юриста, менеджера государственного и муниципального управления.

Подполковник полиции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2002 году оперуполномоченным отдела экономической безопасности управления внутренних дел Западно-Казахстанской области;

2010-2014 годы – начальник Тупкараганского РОВД Мангистауской области, начальник отдела по руководству линейными полицейскими пунктами управления административной полиции департамента внутренних дел на транспорте, начальник Тасбогетского отдела полиции УВД города Кызылорда;

2014-2015 годы – начальник Жалагашского районного отдела внутренних дел;

С 5 января 2016 года - начальник местной полицейской службы Кызылординской области.

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