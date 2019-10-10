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Кизатов Ермек Ануарбекович

Кизатов Ермек Ануарбекович

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта (инженер путей сообщения – строитель). 

Доктор технических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1983 год – мастер Новоишимской дистанции пути Целинной железной дороги;

1985-1988 годы – мастер, заместитель начальника, начальник Новоишимской дистанции пути Целинной ЖД;

1988-1991 годы – аспирант ВНИИ ЖДТ;

1991-1992 годы – заместитель главного инженера Джамбульской дистанции пути Алма-Атинской  железной дороги;

1992-1997 годы – инженер, начальник отдела, заместитель начальника, главный инженер Кокшетауского отделения Целинной железной дороги;

1997-2001 годы – начальник главного управления пути, директор ДГП «Ремпуть», заместитель генерального директора РГП «Казахстан темир жолы»;

2002-2005 годы – начальник департамента магистральной железнодорожной сети, управляющий дирекцией магистральной сети, советник президента акционерного общества «НК «Казахстан темир жолы»;

2005-2008 годы – президент акционерного общества «Трансказахстанская магистраль», первый вице-президент ОЮЛ «Ассоциация «Магистраль», генеральный директор ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор»;

2008-2009 годы – вице-президент по развитию;

2009-2015 годы вице-президент АО «Национальной компании «Казахстан темир жолы»;

С 30 января 2015 года - председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол».

Кизатов Ермек Ануарбекович
Кизатов Ермек Ануарбекович
Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»
Персональная справка