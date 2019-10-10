Кизатов Ермек Ануарбекович
Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта (инженер путей сообщения – строитель).
Доктор технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1983 год – мастер Новоишимской дистанции пути Целинной железной дороги;
1985-1988 годы – мастер, заместитель начальника, начальник Новоишимской дистанции пути Целинной ЖД;
1988-1991 годы – аспирант ВНИИ ЖДТ;
1991-1992 годы – заместитель главного инженера Джамбульской дистанции пути Алма-Атинской железной дороги;
1992-1997 годы – инженер, начальник отдела, заместитель начальника, главный инженер Кокшетауского отделения Целинной железной дороги;
1997-2001 годы – начальник главного управления пути, директор ДГП «Ремпуть», заместитель генерального директора РГП «Казахстан темир жолы»;
2002-2005 годы – начальник департамента магистральной железнодорожной сети, управляющий дирекцией магистральной сети, советник президента акционерного общества «НК «Казахстан темир жолы»;
2005-2008 годы – президент акционерного общества «Трансказахстанская магистраль», первый вице-президент ОЮЛ «Ассоциация «Магистраль», генеральный директор ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор»;
2008-2009 годы – вице-президент по развитию;
2009-2015 годы вице-президент АО «Национальной компании «Казахстан темир жолы»;
С 30 января 2015 года - председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол».