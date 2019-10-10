Кикимов Максат Сакенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Академию экономики и статистики и университет «Туран».













ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2005 году. В разные годы работал в банковской сфере и на госслужбе.

С 2012 по 2015 годы - и.о. замначальника, заместитель руководителя Управления финансов Алматы.

С 2015 по 2017 годы - и.о. руководителя Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С 2017 по 2018 годы - руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы.

С 2018 по 2019 годы - руководитель Управления туризма и внешних связей г. Алматы; руководитель Управления туризма г. Алматы.

С июля 2019 года - аким Жетысуского района Алматы.