Кертаев Ринат Думанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Связи с общественностью».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность в Агентстве «Хабар» начал в 2006 году в качестве продюсера редакции развлекательных программ на казахском языке;

2010-2011 годы - работал редактором-аналитиком в отделе новостей;

2011-2016 годы - занимал должность генерального продюсера отдела производства программ;

С 04 июля 2016 года - назначен директором телеканала «Хабар».

Награды: нагрудный знак «Ақпарат саласының үздігі» Министерства по инвестициям и развитию РК, государственная премия «Дарын», нагрудный знак Совета межпарламентской ассамблеи СНГ «За заслуги в развитии печати и информации», а также грант Президента РК.