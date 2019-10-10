Керейбаев Даурен Жумагалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Новосибирский Государственный Университет, специальность – механика, прикладная математика;

В 1998 году - Казахскую Государственную Академию управления, специальность – финансы и кредит.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1996 годы – начал трудовую деятельность в Банке «Семей» Казахского акционерного коммерческого Агропромбанка, где последовательно занимал должности инженера-программиста, ведущего программиста, главного инженера – заместителя начальника отдела информатики, ведущего экономиста;

1996-1999 годы − ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк», инженер, начальник Аналитического отдела, начальник Управления экономического анализа и планирования, И.о. Заместителя Председателя Правления Банка;

1999 год − ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк», преобразован в ОАО «Иртышбизнесбанк», Первый заместитель Директора филиала (г. Семипалатинск);

2000-2005 годы − ОАО «Иртышбизнесбанк», помощник Председателя Совета Директоров;

2002 год - ОАО «Иртышбизнесбанк» переименован в АО «Альянс Банк», Управляющий директор по финансам, Директор Департамента финансового планирования;

2005-2007 годы − АО «Альянс Банк», заместитель председателя правления;

2007-2008 годы − председатель правления АО «Альянс Банк»;

2008-2010 годы – заместитель председателя правления АО Финансовая Корпорация «Сеймар Альянс» (SeimarAllianceFinancialCorporation - SAFC);

2012-2015 – ТОО «КазнитрогенГаз», переименовано в ТОО «KNGFinance», финансовый директор, генеральный директор, заместитель генерального директора;

С 01 июля 2015 года по 01 августа 2016 года – заместитель председателя правления, член правления АО «АТФБанк»;

C 14 июля 2016 года - заместитель председателя правления, член правления АО «АТФБанк», член Наблюдательного Совета ТОО «KNG Finance»;

С 01 августа 2016 года - управляющий директор АО «АТФБанк».



Фото с сайта atfbank.kz