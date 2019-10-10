Кенжеханулы Рауан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая, факультет международных отношений;

В 2004 году - Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, Высшую школу международного бизнеса в Москве по специальности "Стратегический менеджмент и финансы".

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал национальным координатором программы "Дебаты" в Национальном дебатном центре;

1998-2005 годы - экономический обозреватель агентства "Хабар", собственный корреспондент агентства "Хабар" в Российской Федерации, редактор аналитической программы "Жетi кун";

2005-2006 годы - руководитель пресс-службы Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, второй секретарь Посольства РК в РФ, заведующий отделом культурно-гуманитарного сотрудничества, первый секретарь Посольства РК в РФ;

В настоящее время директор ТОО «Bilim Media Group», Председатель попечительского совета ОФ «Wikibilim».

Имеет медаль «Астана 10 жыл», «Википедист года - 2011 год», международная конференция «Wikimania 2011».