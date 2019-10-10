Кененбаев Ерлик Абдракымович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил юридический факультет КазГУ им. С.М.Кирова, юрист.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1977 году в колхозе «Красный восток» Панфиловского района Алматинской области;

В 1985 году – стажер адвоката Новоузенской городской юридической консультации;

1985-1988 годы – стажер следователя прокуратуры города Шевченко, исполняющий обязанности старшего следователя прокуратуры Мангышлакской области;

1988-1990 годы – следователь прокуратуры Саркандского района;

1991-1998 годы – следователь по особо важным делам, межрайонный природоохранный прокурор, заместитель прокурора Мангистауской области;

1998-2000 годы – заместитель начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2000-2002 годы – первый заместитель прокурора Карагандинской области;

2002-2005 годы – начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2005-2007 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), курировал вопросы следствия;



В 2007 году - начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области;

2007-2008 годы – заведующий отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы - заместитель председателя Комитета таможенного контроля МФ РК;



2009-2012 годы – прокурор Алматинской области;

2012-2014 годы – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;

2014-2016 годы - занимал должность заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;

С июня 2016 года - заместитель генерального прокурора РК.







