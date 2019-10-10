Кененбаев Ерлик Абдракымович
Заместитель генерального прокурора РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил юридический факультет КазГУ им. С.М.Кирова, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1977 году в колхозе «Красный восток» Панфиловского района Алматинской области;
В 1985 году – стажер адвоката Новоузенской городской юридической консультации;
1985-1988 годы – стажер следователя прокуратуры города Шевченко, исполняющий обязанности старшего следователя прокуратуры Мангышлакской области;
1988-1990 годы – следователь прокуратуры Саркандского района;
1991-1998 годы – следователь по особо важным делам, межрайонный природоохранный прокурор, заместитель прокурора Мангистауской области;
1998-2000 годы – заместитель начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2000-2002 годы – первый заместитель прокурора Карагандинской области;
2002-2005 годы – начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2005-2007 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), курировал вопросы следствия;
В 2007 году - начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области;
2007-2008 годы – заведующий отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан;
2008-2009 годы - заместитель председателя Комитета таможенного контроля МФ РК;
2009-2012 годы – прокурор Алматинской области;
2012-2014 годы – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;
2014-2016 годы - занимал должность заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан;
С июня 2016 года - заместитель генерального прокурора РК.