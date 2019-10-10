Кемалова Роза Кенесовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1980-1987 годы - экономист Тургайской областной конторы, экономист Актюбинской областной конторы, старший экономист Тургайской областной конторы Госбанка;

1987-1991 годы - нормировщик Актюбинского горпромторга, экономист ТПО «Промтовары»;

1991-1997 годы - ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель, первый заместитель председателя Актюбинского теркома по государственному имуществу и приватизации;

1997-1998 годы - первый заместитель директора Актюбинского филиала АО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий»;

1998-2002 годы - заместитель акима Каргалинского района;

2002-2003 годы - заместитель акима Хромтауского района;

2003-2004 годы - заместитель начальника Атырауского областного управления нефтегазового комплекса, ВЭС и инвестиционной политики;

2004-2005 годы - заместитель директора департамента внутренней политики Актюбинской области;

2005-2008 годы - директор департамента (начальник управления) предпринимательства и промышленности Актюбинской области;

2008-2014 годы - заместитель акима Актюбинской области;

2014-2015 годы - первый заместитель акима Актюбинской области;

С сентября 2015 года - заместитель акима Костанайской области.

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