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Келимбетов Ерлан Мухамедович

Келимбетов Ерлан Мухамедович

Заместитель председателя правления Qazaq Banki

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение».

ОПЫТ РАБОТЫ:

За годы трудовой деятельности занимал руководящие позиции в крупных финансовых организациях, таких как: АО «Альянс Банк», АО «Евразийский Банк»;
С 22 апреля 2013 года – Управляющий директор АО «Qazaq Banki»;
10 декабря 2014 года назначен заместителем Председателя Правления АО «Qazaq Banki»;

С 9 сентября по 24 октября 2016 года - временно исполняющий обязанности председателя правления Qazaq Banki;

С 24 октября 2016 года - вернулся на ранее занимаемую позицию заместителя председателя правления Qazaq Banki.

Фото с сайта qazaqbanki.kz

Келимбетов Ерлан Мухамедович
Келимбетов Ерлан Мухамедович
Заместитель председателя правления Qazaq Banki
Персональная справка