Келимбетов Ерлан Мухамедович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение».



ОПЫТ РАБОТЫ:

За годы трудовой деятельности занимал руководящие позиции в крупных финансовых организациях, таких как: АО «Альянс Банк», АО «Евразийский Банк»;

С 22 апреля 2013 года – Управляющий директор АО «Qazaq Banki»;

10 декабря 2014 года назначен заместителем Председателя Правления АО «Qazaq Banki»;

С 9 сентября по 24 октября 2016 года - временно исполняющий обязанности председателя правления Qazaq Banki;

С 24 октября 2016 года - вернулся на ранее занимаемую позицию заместителя председателя правления Qazaq Banki.

Фото с сайта qazaqbanki.kz