Келимбетов Ерлан Мухамедович
Заместитель председателя правления Qazaq Banki
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Казахский государственный
юридический университет по специальности «Правоведение».
ОПЫТ РАБОТЫ:
За годы трудовой деятельности занимал руководящие позиции в крупных
финансовых организациях, таких как: АО «Альянс Банк», АО «Евразийский Банк»;
С 22 апреля 2013 года – Управляющий директор АО «Qazaq Banki»;
10 декабря 2014 года назначен заместителем Председателя Правления АО «Qazaq Banki»;
С 9 сентября по 24 октября 2016 года - временно исполняющий обязанности председателя правления Qazaq Banki;
С 24 октября 2016 года - вернулся на ранее занимаемую позицию заместителя председателя правления Qazaq Banki.
Фото с сайта qazaqbanki.kz