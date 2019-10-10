Казыханов Ержан Хозеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987), историк-востоковед;

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР;

Индийский институт международных отношений;

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса (10.2005)

ОПЫТ РАБОТЫ:

1989 - 1992 годы - второй секретарь, Первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР;

1992 - 1995 годы - заведующий отделом, заместитель Начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел РК;

1995 - 2000 годы - первый секретарь, Советник Постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк;

2000 - 2003 годы - директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК;

2003 - 2007 годы - постоянный Представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству;

2007 - 2008 годы - заместитель Министра иностранных дел РК, помощник президента РК; Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

2011 - 2012 годы - заместитель министра иностранных дел РК, министр иностранных дел РК, помощник президента РК;

С апреля 2015 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ирландии и Республике Исландия по совместительству.

С 15 февраля 2017 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соедиенных Штатах Америки



