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Казутин Николай Юрьевич

Казутин Николай Юрьевич

Заместитель Председателя  Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Родился 28 ноября 1982 году в г. Алматы.

Образование высшее, в 2003 году окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Трудовая деятельность

  • с февраля 2001 года начал работать специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы;
  • с июля  2003 года по 2005 года- финансовый аналитик АО «Страховая компания «Amanat Insurance», г. Алматы ;
  • с марта 2005 года по  февраль 2006 года - финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г. Алматы;
  • с марта 2006 года по июнь  2016 года – старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори» ,г. Алматы;
  • с августа 2016 года по январь 2018 года  – советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г. Кокшетау;
  • с января 2018 года по  ноябрь 2019 года  – руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» , г. Усть-Каменогорск;
  • с 24 января 2020 года – заместитель Председателя  Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
Текущее место работы:
Комитет Государственных доходов МФ РК
Персональная справка