Казутин Николай Юрьевич

Родился 28 ноября 1982 году в г. Алматы.
Образование высшее, в 2003 году окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности бухгалтерский учет и аудит.
Трудовая деятельность
- с февраля 2001 года начал работать специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы;
- с июля 2003 года по 2005 года- финансовый аналитик АО «Страховая компания «Amanat Insurance», г. Алматы ;
- с марта 2005 года по февраль 2006 года - финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис», г. Алматы;
- с марта 2006 года по июнь 2016 года – старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори» ,г. Алматы;
- с августа 2016 года по январь 2018 года – советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г. Кокшетау;
- с января 2018 года по ноябрь 2019 года – руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» , г. Усть-Каменогорск;
- с 24 января 2020 года – заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
Текущее место работы: