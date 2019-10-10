Кажкенов Ахан Саттыбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР и Карагандинскую высшую школу МВД СССР, специальность – «Юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году инспектором отдела уголовного розыска отдела внутренних дел Ленинградского района Кокчетавской области. В разное время занимал должности старшего оперуполномоченного ОУР отдела внутренних дел Ленинградского района Кокчетавской области, начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Ленинградского района.



С 1990 года – заместитель начальника ОВД Енбекшильдерского района Кокчетавской области.

С 1993 года занимал руководящие должности, возглавлял ОВД Чкаловского района Кокчетавской области, ОВД Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С 2000 года Кажкенов А.К возглавлял УВД Кокшетау.

С 2001 года – заместитель начальника ГУВД Акмолинской области, а в 2003 году назначен первым заместителем начальника ДВД Акмолинской области.

С 2008 по 2012 — заместитель председателя Комитета криминальной полиции МВД РК. Последняя занимаемая должность – начальник ДВД Акмолинской области.

С сентября 2014 года - начальник ДВД на транспорте МВД РК.

