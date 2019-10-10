Кажиев Бакытжан Толеукажиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Алма- Атинский энергетический институт по специальности электрические сети и системы.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1986—1988 годы - электромонтажник Покровского СМУ ТСО «Казэлектрострой»;

1989—1993 годы - мастер по строительству линий электропередачи, начальник группы подготовки производства, главный инженер Покровского СМУ ТСО «Казэлектрострой»;

1993-2000 годы - главный инженер АО «Аманат»;

2000-2003 годы - главный специалист отдела организации эксплуатации, начальник отдела эксплуатации ЛЭП, зам. директора Департамента эксплуатации АО «KEGOC»;

2003-2004 годы - директор Департамента эксплуатации АО «KEGOC»;

2004-2007 годы - директор филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC»;

2007-2008 годы - директор Департамента капитального строительства;

2008-2009 годы - исполнительный директор АО «KEGOC»;

2009-2011 годы вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»;

С 31 мая 2011 года - Председатель Правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»;

С марта 2015 года - президент Федерации бокса города Алматы.