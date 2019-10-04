Кайып Айбек Төребекұлы

Образование:

Қайып Айбек окончил Университет Дарема (Durham University) в Великобритании в 2010 году, получив степень Бакалавра по экономике. В 2014 году, г-н Қайып получил степень Магистра в области финансов и бухгалтерского учета в Лондонской Школе Экономики (London School of Economics and Political Science).

Қайып Айбек является выпускником международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»

Опыт работы:

Қайып Айбек обладает 10 летним опытом работы в коммерческом банкинге и инвестициях. До того как присоединиться к команде Цесна Банка, г-н Қайып занимал разные управленческие позиции в First Heartland Capital, HSBC, Sberbank и Ordabasy Group. Г-н Қайып является экспертом в таких областях, как кредитование, корпоративные финансы, слияния и поглощения, реструктуризация активов, а также инвестиционный менеджмент.