Кайржан Есен Кайржанулы
Первый заместитель генерального директора «Казгермунай»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина;
Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина;
ГОУ ВПО Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
ОПЫТ РАБОТЫ:
До избрания президентом Каражанбасмунай занимал должность
генерального директора АО «Тургай-Петролеум», работал в компаниях АО «Кумколь-Лукойл»,
ГАО «Южнефтегаз», НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».
С 19 апреля 2016 года - президент АО «Каражанбасмунай».
АО «Каражанбасмунай» является нефтедобывающей компанией, разрабатывающей месторождение Каражанбас, расположенное в Мангистауской области, близ г. Актау. К основным видам деятельности относятся добыча, первичная переработка и реализация нефти преимущественно на экспорт.
С3 июля 2017 года - первый заместитель генерального директора "Казгермунай"