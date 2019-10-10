Кайржан Есен Кайржанулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина;

Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина;

ГОУ ВПО Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

ОПЫТ РАБОТЫ:

До избрания президентом Каражанбасмунай занимал должность генерального директора АО «Тургай-Петролеум», работал в компаниях АО «Кумколь-Лукойл», ГАО «Южнефтегаз», НГДУ «Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть».



С 19 апреля 2016 года - президент АО «Каражанбасмунай».

АО «Каражанбасмунай» является нефтедобывающей компанией, разрабатывающей месторождение Каражанбас, расположенное в Мангистауской области, близ г. Актау. К основным видам деятельности относятся добыча, первичная переработка и реализация нефти преимущественно на экспорт.

С3 июля 2017 года - первый заместитель генерального директора "Казгермунай"

