Кайратов Бауржан Кайратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2010 году окончил Университет в Индиане(США) по программе «Болашак»,

в 2016 году — закончил Академию государственного управления.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2010 году финансовым директором в ТОО«Тасымалкөлігі», ВКО.

В 2012 году — и. о. эксперта, эксперт Управления специальных программ Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 год — главный эксперт Управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 год — главный эксперт Управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

В 2014 году — руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной и миграционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 год — руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной, миграционный политики и развития государственных органов Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2017 году — руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной политики и развития государственных органов Министерства национальной экономики Республики Казахстан; заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2017 по 2018 год — заместитель директора Мангистауского областного филиала АО «Национальная компания«КазахИнвест».



8 января 2018 года - назначен председателем правления АО «Специальная экономическая зона«Морпорт Актау