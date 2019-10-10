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Кайратов Бауржан Кайратович

Кайратов Бауржан Кайратович

Председатель правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2010 году окончил Университет в Индиане(США) по программе «Болашак», 

в 2016 году — закончил Академию государственного управления. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2010 году финансовым директором в ТОО«Тасымалкөлігі», ВКО. 
В 2012 году — и. о. эксперта, эксперт Управления специальных программ Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан. 
С 2012 по 2013 год — главный эксперт Управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан. 
С 2013 по 2014 год — главный эксперт Управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 
В 2014 году — руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной и миграционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 
С 2014 по 2017 год — руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной, миграционный политики и развития государственных органов Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 
В 2017 году — руководитель Управления развития образования, науки, культуры, спорта Департамента социальной политики и развития государственных органов Министерства национальной экономики Республики Казахстан; заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. 
С 2017 по 2018 год — заместитель директора Мангистауского областного филиала АО «Национальная компания«КазахИнвест».








8 января 2018 года - назначен председателем правления АО «Специальная экономическая зона«Морпорт Актау

Кайратов Бауржан Кайратович
Кайратов Бауржан Кайратович
Председатель правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»
Персональная справка