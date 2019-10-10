Кайнарбеков Талгат Канатович
Аким города Капшагай
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая;
Жетысуский государственный университет им. И. Джансугурова;
Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Преподаватель истории, экономист, магистр государственного и местного управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую карьеру начал учителем Кокозекской средней школы Сарканского района;
Затем работал менеджером в ТОО«Эльдорадо»(г. Алматы), начальником отдела аппарата акима города Талдыкоргана, заместителем акима Коксуского района;
2004-2013 годы — первый заместитель акима города Талдыкорган;
2013-2016 годы — аким города Текели;
С ноября 2016 года - аким города Капшагай