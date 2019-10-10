Кайнарбеков Талгат Канатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая;

Жетысуский государственный университет им. И. Джансугурова;

Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Преподаватель истории, экономист, магистр государственного и местного управления.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую карьеру начал учителем Кокозекской средней школы Сарканского района;

Затем работал менеджером в ТОО«Эльдорадо»(г. Алматы), начальником отдела аппарата акима города Талдыкоргана, заместителем акима Коксуского района;

2004-2013 годы — первый заместитель акима города Талдыкорган;

2013-2016 годы — аким города Текели;



С ноября 2016 года - аким города Капшагай