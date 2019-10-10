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Кайнарбеков Талгат Канатович

Кайнарбеков Талгат Канатович

Аким города Капшагай

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая; 

Жетысуский государственный университет им. И. Джансугурова; 

Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. 

Преподаватель истории, экономист, магистр государственного и местного управления.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую карьеру начал учителем Кокозекской средней школы Сарканского района;

Затем работал менеджером в ТОО«Эльдорадо»(г. Алматы), начальником отдела аппарата акима города Талдыкоргана, заместителем акима Коксуского района;
2004-2013 годы — первый заместитель акима города Талдыкорган;
2013-2016 годы — аким города Текели;



С ноября 2016 года - аким города Капшагай

Кайнарбеков Талгат Канатович
Кайнарбеков Талгат Канатович
Аким города Капшагай
Персональная справка