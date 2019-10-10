Кайкиев Эмиль Абдыкалыевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Международный Университет Кыргызстана.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 1998 год — стажер Консульского управления Министерства иностранных дел Кыргызской Республики; эксперт по трудовому соглашению Консульско-правового отдела Консульского управления Министерства иностранных дел Кыргызской Республики; секретарь-референт Международно-правового управления Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

С 1998 по 2001 год — атташе Международно-правового управления Второго политического департамента МИД КР; 3-й секретарь Договорно-правового управления Второго политического департамента МИД КР; 2-й секретарь Договорно-правового управления Второго политического департамента МИД КР; 1-й секретарь Международно-договорного управления МИД КР.

С 2001 по 2002 год — советник Международно-договорного управления МИД КР.

С 2002 по 2007 год — 1-й секретарь-консул Посольства Кыргызской Республики в США и Канаде.

С 2007 по 2009 год — заведующий отделом двустороннего сотрудничества Международно-правового департамента МИД КР.

С 2009 по 2013 год — директор Международно-правового департамента МИД КР; посол по особым поручениям — советник министра; и.о. Статс-секретаря МИД КР.

С 2015 по 2018 год — заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики.

С 20 февраля 2018 года - Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии