Каттабеков Ерлан Нурланович родился в 1989 году.
Образование:
- В 2010 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Экономика бизнеса и экономика государственной политики, бакалавр экономики».
- В 2014 году окончил магистратуру в Казахстанском университете экономики, финансов и международной торговли.
Трудовая деятельность:
- 2010-2012гг.- специалист по маркетингу отдела маркетинга и сбыта АО «Локомотив Құрастыру Зауыты» АО НК «Қазақстан Темір жолы», город Астана;
- 2012г.- главный эксперт департамента инвестиционных проектов АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области», город Усть-Каменогорск;
- 2012-2013гг.- инспектор по делопроизводству аппарата акима Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
- 2013г.- исполняющий обязанности главного специалиста сектора отчетности по исполнению бюджета и мониторинга расходов социальной сферы отдела финансов города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Главный специалист сектора отчетности по исполнению бюджета и мониторинга расходов социальной сферы отдела финансов города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Главный специалист отдела внешних связей и протокола аппарата акима Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
- 2013-2014гг.- главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
- 2014-2015гг.- главный эксперт Секретариата Руководства Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, город Астана;
- 2015-2017гг.- помощник акима Актюбинской области, город Актобе;
- 2017-2019гг.- Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области;
- 2019г.- руководитель «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области»;
- 2019г.- Руководитель аппарата АО «СПК «Шымкент»;
- 2019-2020гг.- Заместитель акима Каратауского района г, Шымкент.
- 2020гг - по настоящее время заместитель председателя правления АО СПК "Shymkent"
Текущее место работы: