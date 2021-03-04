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Каттабеков Ерлан Нурланович

Каттабеков Ерлан Нурланович

Заместитель Председателя Правления АО СПК "Shymkent"

Каттабеков Ерлан Нурланович родился в 1989 году. 

Образование: 

  • В 2010 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Экономика бизнеса и экономика государственной политики, бакалавр экономики».
  • В 2014 году окончил магистратуру в Казахстанском университете экономики, финансов и международной торговли.

Трудовая деятельность: 

  • 2010-2012гг.- специалист по маркетингу отдела маркетинга и сбыта АО «Локомотив Құрастыру Зауыты» АО НК «Қазақстан Темір жолы», город Астана;
  • 2012г.- главный эксперт департамента инвестиционных проектов АО «Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области», город Усть-Каменогорск;
  • 2012-2013гг.- инспектор по делопроизводству аппарата акима Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
  • 2013г.- исполняющий обязанности главного специалиста сектора отчетности по исполнению бюджета и мониторинга расходов социальной сферы отдела финансов города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Главный специалист сектора отчетности по исполнению бюджета и мониторинга расходов социальной сферы отдела финансов города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Главный специалист отдела внешних связей и протокола аппарата акима Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
  • 2013-2014гг.- главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
  • 2014-2015гг.- главный эксперт Секретариата Руководства Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, город Астана;
  • 2015-2017гг.- помощник акима Актюбинской области, город Актобе; 
  • 2017-2019гг.- Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области;
  • 2019г.- руководитель «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области»; 
  • 2019г.- Руководитель аппарата АО «СПК «Шымкент»;
  • 2019-2020гг.- Заместитель акима Каратауского района г, Шымкент.
  • 2020гг - по настоящее время заместитель председателя правления АО СПК "Shymkent"
Текущее место работы:
АО СПК "Shymkent"
Персональная справка