Катков Виктор Георгиевич
Директор представительства ФФК в городе Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский институт физической культуры.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В качестве футболиста выступал за команды: «Энергетик» (Джамбул), «Алатау» (Джамбул), «Кайрат» (Алматы), «Таврия» (Симферополь), «Целинник» (Целиноград), «Химик» (Джамбул).В 1981 году - завуч СДЮШОР «Кайрат» в г. Алматы;
1982 - 1984 годы - начальник команды «Химик» г. Джамбул;
В 1985 году - главный тренер ФК «Химик» г. Джамбул;
В 1986 год - тренер- преподаватель по футболу СДЮШОР «Кайрат» г. Алматы;
1987 - 1992 годы - тренером сборной команды СССР МЦОП, ведущий специалист по командам мастеров Футбольной Ассоциации РК;
1992 - 1993 годы - главный тренер ФК «Арман» г. Кентау;
1993 - 1994 годы - главный тренер ФК «Ажар» г. Кокшетау;
1994 - 1998 годы - технический директор, начальник и главный тренер ФК «Кайрат» г. Алматы.
1998 - 2008 годы - главный тренер штатной команды ЦСКА МОРК;
2008 - 2009 годы - директор департамента детско-юношеского футбола ФФК;
В 2009 году – директор департамента сборных команд РК;
2009 - 2014 годы – вице-президент Федерации футбола Казахстана;
С 2013 года – Председатель комитета регионального развития;
С июня 2014 года - директор представительства ФФК в городе Алматы.