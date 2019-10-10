Катков Виктор Георгиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский институт физической культуры.









ОПЫТ РАБОТЫ:

В качестве футболиста выступал за команды: «Энергетик» (Джамбул), «Алатау» (Джамбул), «Кайрат» (Алматы), «Таврия» (Симферополь), «Целинник» (Целиноград), «Химик» (Джамбул).

В 1981 году - завуч СДЮШОР «Кайрат» в г. Алматы;

1982 - 1984 годы - начальник команды «Химик» г. Джамбул;

В 1985 году - главный тренер ФК «Химик» г. Джамбул;

В 1986 год - тренер- преподаватель по футболу СДЮШОР «Кайрат» г. Алматы;

1987 - 1992 годы - тренером сборной команды СССР МЦОП, ведущий специалист по командам мастеров Футбольной Ассоциации РК;

1992 - 1993 годы - главный тренер ФК «Арман» г. Кентау;

1993 - 1994 годы - главный тренер ФК «Ажар» г. Кокшетау;

1994 - 1998 годы - технический директор, начальник и главный тренер ФК «Кайрат» г. Алматы.

1998 - 2008 годы - главный тренер штатной команды ЦСКА МОРК;

2008 - 2009 годы - директор департамента детско-юношеского футбола ФФК;

В 2009 году – директор департамента сборных команд РК;

2009 - 2014 годы – вице-президент Федерации футбола Казахстана;

С 2013 года – Председатель комитета регионального развития;

С июня 2014 года - директор представительства ФФК в городе Алматы.