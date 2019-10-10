Касымжанов Темирбек Жумакулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель;

В 1998 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Серикбаева с присвоением квалификации инженера-экономиста-менеджера.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим в совхозе «Карабулакский» Зайсанский район Восточно Казахстанской области;

1981-1986 годы - инженер жилищно-коммунального хозяйства ВКО, затем главный инженер аналогичной городской структуры;

1986-1989 годы – председатель объединенного профсоюза городского коммунального хозяйства г.Усть-Каменогорск;

1989-1996 годы - ведущий инженер производственного объединения ЖКХ ВКО;

Следующие семь лет трудовой биографии - на руководящих должностях Октябрьской районной администрации г.Усть-Каменогорска;

1996-2007 годы - занимал руководящие должности Октябрьской районной администрации города Усть-Каменогорска, прошел все этапы – от заведующего сектором, начальника отдела до заместителя начальника Управления строительства и архитектуры ВКО;

2007-2008 годы - начальник Управления строительства ВКО;

2008-2009 годы – аким областного центра ВКО - г.Усть-Каменогорск;

2009-2013 годы – аким Жарминского района ВКО;

С мая 2013 по апрель 2016 года - аким Усть-Каменогорска;

С июня 2016 года - аким Зайсанского района ВКО.



