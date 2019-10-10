Касымов Калмуханбет Нурмуханбетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее, в 1979 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.Кирова, по специальности «юрист».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1979 по1988 годы - следователь, старший следователь, начальник следственного отделения, заместитель начальника ОВД Илийского района УВД Алма-Атинской области;

С 1988 по 1989 годы - заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УВД Алма-Атинской области;

С 1989 по 1992 годы - начальник ОВД города Капчагая УВД Алма-Атинской области;

С 1992 по 1997 годы - начальник Управления криминальной милиции, первый заместитель начальника УВД Алма-Атинской области;

С марта по июль 1997 года - начальник Департамента криминальной полиции МВД РК;

С 1997 по 2003 годы - начальник Главного управления внутренних дел города Алматы;

С 2003 по 2005 годы - начальник Главного управления внутренних дел, Департамента внутренних дел Алматинской области;

С 2005 по 2009 годы – первый вице-министр, вице-министр внутренних дел Республики Казахстан;

С 2009 по 2011 годы - начальник Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области;

С 2011 по 2019 годы – министр внутренних дел Республики Казахстан.

С 2019 года - помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Казахстана.



Награжден государственными наградами: Орденом «Данқ» 2-й степени, медалью «Астана»

Юбилейными медалями: «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарынын ардагері», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».



Фото с primeminister.kz

