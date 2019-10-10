Касымов Гани Есенкельдыулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР (1969-1974), специалист по международным отношениям. Прошел курсы усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической Академии Министерства иностранных дел СССР (Москва) (1987-1988). Владеет казахским, русским, арабским, французским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1975 по 1979 годы – первый секретарь консульского отдела, заведующий отделом печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР.

С 1979 по 1981 годы – заведующий протокольным отделом Министерства иностранных дел Казахской ССР.

С 1981 по 1987 годы – генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР.

С 1988 по 1990 годы – генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР.

В 1990-1992 годы – советник Президента Казахской ССР.

С 1992 по 1994 годы – заведующий международным отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы – торгово-экономический представитель Республики Казахстан во Французской Республике и странах Европы.

В 1996-1997 годы – председатель Таможенного комитета Республики Казахстан.

С февраля по декабрь 1997 года – председатель Государственного Таможенного комитета Республики Казахстан.

С декабря 1997 года по 1999 годы – председатель Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С января по ноябрь 1999 года – президент ОАО «ФПГ «GBM-KZ company», ОФ «Фонд генерала Гани Касымова».

С декабря 1999 года по ноябрь 2004 года – депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва.

С 2000 года – председатель Республиканского союза ветеранов и молодежи спорта Казахстана.

С 2007 по 2013 годы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

С октября 2013 года – представитель Национальной палаты предпринимателей в Сенате Парламента Республики Казахстан.

Был кандидатом на пост президента Республики Казахстан, занял третье место на выборах (10 января 1999 года).

С 1974 по 1991 годы был членом КПСС. С 2000 года ¬– председатель Партии Патриотов Казахстана.

Награжден орденами «Достык» 2-й степени (2005), «Достык» 1-й степени (2011), медалями.

Заслуженный работник Дипломатической службы Республики Казахстан (2004), имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника (1994), генерал-майор таможенной службы (1997).

Семейное положение: вдовец (супруга Касымова Райхан Султановна (1949-2010), дети: Айнура (1975 г.р.), Джулия (1979 г.р.).