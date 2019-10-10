Касымбеков Махмуд Базаркулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил математический факультет Казахского педагогического института им. Абая (1974), учитель математики; планово-экономический факультет Алма-Атинского института народного хозяйства (1985), экономист промышленных предприятий; факультет партийного строительства Алма-Атинской высшей партийной школы (1990).





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1973 по 1976 годы – заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола Казахского педагогического института им. Абая;

С 1976 по 1979 годы – секретарь, второй секретарь Фрунзенского райкома ЛКСМ Казахстана г. Алма-Ата, секретарь Алма-Атинского горкома ЛКСМ Казахстана;

С 1979 по 1985 годы – секретарь Алма-Атинского обкома ЛКСМ Казахстана, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК ЛКСМ Казахстана, инструктор отдела организационно-партийной работы Алма-Атинского обкома Компартии Казахстана;

С 1985 по 1988 годы – инструктор, заведующий общим сектором общего отдела ЦК Компартии Казахстана;

С 1988 по 1990 годы – инструктор общего отдела ЦК Компартии Казахстана, заведующий общим сектором Управления делами Канцелярии Президента КазССР, заведующий общим отделом Аппарата Президента КазССР;

С 1991 по 1995 годы – заведующий Общим отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров КазССР, заведующий Общим отделом Аппарата Президента РК, заведующий Общим отделом Администрации Президента РК;

С марта 1996 года – заведующий Канцелярией Президента РК;

С 2004 года является начальником Канцелярии Президента РК.



